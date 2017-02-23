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23.02.17 / 09:16 Новости / Россия и мир

Азербайджан зафиксировал за сутки 51 нарушение перемирия в Нагорном Карабахе

Использовались крупнокалиберные пулеметы и минометы

Фото: rusplt.ru

Фото: rusplt.ru

Азербайджан зафиксировал за сутки 51 нарушение перемирия на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом Минобороны Азербайджана сообщило в четверг.

Согласно данным ведомства, подразделения ВС Армении использовали 60 и 82 миллиметровые минометы, а также крупнокалиберные пулеметы. В целом режим прекращения огня был нарушен 51 раз.

Напомним, что в апреле 2016 года Армения и Азербайджан заявили об эскалации конфликта на территории карабахского конфликта. Огонь, по заявлениям каждой страны, велся с противоположной стороны. Вскоре Армения и Азербайджан объявили режим прекращения огня. При этом, конфликт периодически обостряется.

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