Азербайджан зафиксировал за сутки 51 нарушение перемирия в Нагорном Карабахе Использовались крупнокалиберные пулеметы и минометы

Азербайджан зафиксировал за сутки 51 нарушение перемирия на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом Минобороны Азербайджана сообщило в четверг.

Согласно данным ведомства, подразделения ВС Армении использовали 60 и 82 миллиметровые минометы, а также крупнокалиберные пулеметы. В целом режим прекращения огня был нарушен 51 раз.

Напомним, что в апреле 2016 года Армения и Азербайджан заявили об эскалации конфликта на территории карабахского конфликта. Огонь, по заявлениям каждой страны, велся с противоположной стороны. Вскоре Армения и Азербайджан объявили режим прекращения огня. При этом, конфликт периодически обостряется.