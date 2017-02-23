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23.02.17 / 23:11 Новости / Россия и мир / Финансы

Биткоин достиг трехлетнего максимума

Стоимость составляет $1160 за единицу

Криптовалюта Биткоин достигла своего трехлетнего максимума. Это произошло в четверг.

Курс Биткоина вырос на 17% год к году, достигнув отметки в $1160 за единицу на европейской бирже Bitstamp. Это наивысшая стоимость криптовалюты за три года. При этом, Биткоину не хватило всего $3, чтобы добраться до исторического максимума, зафиксированного в 2013 году.

Добавим, что Комиссия по ценным бумагам США начала обсуждение признания биржевого инвестиционного фонда Биткоин. В случае успеха, это будет первый пакет криптовалюты, выпущенный и регулируемый США.

Напомним, Биткоин – децентрализованная виртуальная платежная система. Из-за криптографических протоколов, операции с Биткоин обладают практически полной анонимностью. В России власти неоднократно заявляли о необходимости регулирования Биткоин, так как эту систему могут использовать в наркоторговле и финансировании терроризма. Глава Сбербанка Герман Греф высказывался против запрета криптовалюты в РФ.

По материалам: reuters.com
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