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23.02.17 / 05:42 Новости / Россия и мир

Центр примирения за сутки оказал помощь 3,5 тыс. жителей Сирии

Доставили две тонны гуманитарной помощи

Фото ria.ru

Фото ria.ru

Центр примирения за сутки оказал помощь 3,5 тыс. жителей Сирии. Данные опубликованы в информационном бюллетене Центра в четверг.

Всего доставлено две тонны гуманитарной помощи. Жителям города Хомс передали 300 продуктовых пакетов, детям подарено 40 наборов для творчества и 120 игрушек. В Алеппо раздали три тысячи порций горячего питания.

Напомним, Центр по примирению начал работу 22 февраля 2016 года. Его сотрудники ежедневно доставляют гуманитарную помощь в различные районы Сирии. Организация каждый день публикует отчет о ходе своей деятельности.

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