Центр примирения за сутки оказал помощь 3,5 тыс. жителей Сирии Доставили две тонны гуманитарной помощи

Центр примирения за сутки оказал помощь 3,5 тыс. жителей Сирии. Данные опубликованы в информационном бюллетене Центра в четверг.

Всего доставлено две тонны гуманитарной помощи. Жителям города Хомс передали 300 продуктовых пакетов, детям подарено 40 наборов для творчества и 120 игрушек. В Алеппо раздали три тысячи порций горячего питания.

Напомним, Центр по примирению начал работу 22 февраля 2016 года. Его сотрудники ежедневно доставляют гуманитарную помощь в различные районы Сирии. Организация каждый день публикует отчет о ходе своей деятельности.