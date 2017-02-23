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23.02.17 / 18:26 Новости / Общество / Россия и мир

Экс-глава МВФ получил 4,5 года тюремного заключения по делу о мошенничестве

Всего по делу проходят более 60 человек

22 чеченца

Фото: kievpravda.com

Бывший глава Международного валютного фонда (МВФ) Родриго Рато получил 4,5 года тюремного заключения за мошенничество с кредитками. Такое решение в четверг принял суд в Мадриде.

Также тюремные сроки получили несколько бывших руководителей Caja Madrid (позже Bankia). Их признали виновными в мошенничестве с «черными кредитными картами».

Отметим, всего по этому делу проходят 66 человек. По информации следствия, в период с 2003 по 2012 годы подозреваемые потратили с помощью «черных карт» Caja Madrid около 12 млн евро на личные нужды.

Добавим, Рато занимал пост директора распорядителя МВФ с 2004 по 2007 год. А с 2010 по 2012 год он был президентом испанского банковского конгломерата Bankia.

По материалам: elpais.com

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