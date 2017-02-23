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23.02.17 / 00:13 Новости / Россия и мир / Экономика

ФРС США может повысить процентные ставки

Предложения Трампа могут ускорить рост экономики

Фото arbitrs.com

Фото arbitrs.com

ФРС США может повысить процентные ставки. Об этом в ведомстве сообщили в среду.

По словам представителей регулятора, экономическая ситуация в стране улучшается. Это может привести к скорому повышению процентных ставок.

Также на решение ФРС повлияла политика Дональда Трампа. Она предполагает увеличение бюджетных расходов, а также сокращение налогов. Такие меры могут ускорить экономический рост государства и способствовать поднятию инфляции до двух процентов.

Напомним, на предыдущем заседании ФРС США приняла решение оставить ключевую ставку без изменений. Текущая ставка находится на уровне 0,25 – 0,5%. Служба повышала ставку в 2006, 2015 и 2016 годах. В Sberbank CIB ранее высказывали уверенность, что в 2017 году ставка повысится.

По материалам: ria.ru
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