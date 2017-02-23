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23.02.17 / 13:02 Новости / Общество / Россия и мир

Генпрокуратура попросила отменить приговор осужденной за репост воспитательнице

Из-за отсутствия состава преступления

Генеральная прокуратураГенпрокуратура попросила отменить приговор воспитательнице Евгении Чудовец, осужденной за репост видеоролика. Об этом в четверг сообщили в ведомстве.

Заместитель генерального прокурора России Леонид Коржинек внес в Верховный суд России кассационное представление на приговор Чудновец. В документе указано, что в деле воспитательницы отсутствует состав преступления. Решение может принять Курганский областной суд, если Верховный суд согласится с предложением Коржинека и возбудит кассационное производство.

Добавим, Чудновец осудили на пять месяцев колонии за репост видоролика с издевательствами над ребенком в детском лагере. Воспитательница рассказала, что хотела привлечь внимание к вопиющему случаю. Вожатые в детском лагере также получили тюремные сроки.

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