Генпрокуратура попросила отменить приговор осужденной за репост воспитательнице Из-за отсутствия состава преступления

Генпрокуратура попросила отменить приговор воспитательнице Евгении Чудовец, осужденной за репост видеоролика. Об этом в четверг сообщили в ведомстве.

Заместитель генерального прокурора России Леонид Коржинек внес в Верховный суд России кассационное представление на приговор Чудновец. В документе указано, что в деле воспитательницы отсутствует состав преступления. Решение может принять Курганский областной суд, если Верховный суд согласится с предложением Коржинека и возбудит кассационное производство.

Добавим, Чудновец осудили на пять месяцев колонии за репост видоролика с издевательствами над ребенком в детском лагере. Воспитательница рассказала, что хотела привлечь внимание к вопиющему случаю. Вожатые в детском лагере также получили тюремные сроки.