Глава МВФ осталась довольна переговорами с администрацией Трампа Встречи были обнадеживающими и успокаивающими

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что осталась довольна переговорами с администрацией Дональда Трампа. Об этом она сообщила в четверг.

Лагард рассказала, что у нее состоялось несколько встреч с представителями администрации действующего президента США в экономическом и финансовом секторе. Глава МВФ подчеркнула, что встречи были обнадеживающими и успокаивающими.

Ранее, по неофициальным данным, министр финансов США Стивен Мнучин провел телефонный разговор с директором МВФ. Стороны выразили заинтересованность в многостороннем взаимодействии.

Напомни, Кристин Лагард занимает пост директора-распорядителя МВФ с 2011 года. До этого она была министром экономики, финансов и промышленности Франции. В 2015 году Лагард фигурировала в деле о коррупции. Так как обвинения были бездоказательные, Кристин Лагард продолжила работу на посту главы МВФ.