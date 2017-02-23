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23.02.17 / 06:12 Новости / Россия и мир

Глава МВФ осталась довольна переговорами с администрацией Трампа

Встречи были обнадеживающими и успокаивающими

euromag.ru

Фото euromag.ru

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что осталась довольна переговорами с администрацией Дональда Трампа. Об этом она сообщила в четверг.

Лагард рассказала, что у нее состоялось несколько встреч с представителями администрации действующего президента США в экономическом и финансовом секторе. Глава МВФ подчеркнула, что встречи были обнадеживающими и успокаивающими.

Ранее, по неофициальным данным, министр финансов США Стивен Мнучин провел телефонный разговор с директором МВФ. Стороны выразили заинтересованность в многостороннем взаимодействии.

Напомни, Кристин Лагард занимает пост директора-распорядителя МВФ с 2011 года. До этого она была министром экономики, финансов и промышленности Франции. В 2015 году Лагард фигурировала в деле о коррупции. Так как обвинения были бездоказательные, Кристин Лагард продолжила работу на посту главы МВФ.

По материалам: ria.ru
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