Глава Nissan ушел в отставку Компанию возглавит Хирото Саикава

Глава Nissan Карлос Гон заявил об уходе с занимаемого поста. Об этом в четверг сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

Место Калоса Гона займет топ-менеджер компании Хирото Саикава. Он приступит к обязанностям с 1 апреля.

Отметим, Карлос Гон останется председателем совета директоров Nissan. Также он планирует выставить свою кандидатуру для переизбрания на пост главы компании в июне.

Добавим, Карлос Гон в настоящий момент возглавляет совет директоров Mitsubishi Motors. Кроме этого, он — председатель совета директоров Renault.