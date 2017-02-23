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23.02.17 / 10:39 Новости / Общество / Россия и мир

Глава Nissan ушел в отставку

Компанию возглавит Хирото Саикава

глава Nissan Глава Nissan Карлос Гон заявил об уходе с занимаемого поста. Об этом в четверг сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

Место Калоса Гона займет топ-менеджер компании Хирото Саикава. Он приступит к обязанностям с 1 апреля.

Отметим, Карлос Гон останется председателем совета директоров Nissan. Также он планирует выставить свою кандидатуру для переизбрания на пост главы компании в июне.

Добавим, Карлос Гон в настоящий момент возглавляет совет директоров Mitsubishi Motors. Кроме этого, он — председатель совета директоров Renault.

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