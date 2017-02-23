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23.02.17 / 03:52 Новости / Россия и мир

Гутерриш предложил создать новое контртеррористическое подразделение в ООН

Его может возглавить заместитель Генерального секретаря

ГутерришАнтониу Гутерриш предложил создать новое контртеррористическое подразделение в ООН. С такой инициативой он выступил в среду на заседании Генеральной Ассамблеи.

По словам Генерального секретаря, новое ведомство не лишит полномочий другие контртеррористические подразделения Организации. Оно будет осуществлять их координацию и осуществлять сбалансированную реализацию всех принципов Контртеррористической стратегии ООН. Возглавить новый офис может руководитель в ранге заместителя Генерального секретаря.

Гутерриш добавил, что новое подразделение не станет вмешиваться в политику других стран, но поможет им в противодействии терроризму. Он также подчеркнул, что терроризм нельзя привязать к определенной национальности, религии, культуре или этнической группе.

Напомним, первый контртеррористический комитет был учрежден после нападения на США 11 сентября 2001 года. Через пять лет ООН выработала глобальную стратегию противодействия терроризму. Организация оказывает государствам помощь в борьбе с террористической угрозой.

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