В Женеве стартовали межсирийские переговоры Основной темой станут проект конституции и учреждение нового правительства

В Женеве начались межсирийские переговоры. В четверг стартовал четвертый раунд двусторонних встреч участников со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

Главными темами переговоров станут учреждение нового правительства Сирии, проект новой конституции и организация выборов. Формат дискуссий в Женеве пока не сообщается.

Отметим, переговоры проходят с участием делегаций сирийского правительства, оппозиции и ООН. Они продлятся до 3 февраля.

Напомним, в феврале в Астане прошли переговоры по Сирии. В них приняли участие представители Сирии, России, Турции, Ирана и ООН.