Все новости

23.02.17 / 14:02 Новости / Россия и мир

В Женеве стартовали межсирийские переговоры

Основной темой станут проект конституции и учреждение нового правительства

межсирийские переговорыВ Женеве начались межсирийские переговоры. В четверг стартовал четвертый раунд двусторонних встреч участников со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

Главными темами переговоров станут учреждение нового правительства Сирии, проект новой конституции и организация выборов. Формат дискуссий в Женеве пока не сообщается.

Отметим, переговоры проходят с участием делегаций сирийского правительства, оппозиции и ООН. Они продлятся до 3 февраля.

Напомним, в феврале в Астане прошли переговоры по Сирии. В них приняли участие представители Сирии, России, Турции, Ирана и ООН.

По материалам: ria.ru
Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017