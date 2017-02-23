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23.02.17 / 21:53 Новости / Политика / Россия и мир

Минобороны РФ и Пентагон не возобновляют сотрудничество

В Америке это запрещено законом

Минобороны РФ и Пентагон не возобновляют сотрудничество. Об этом в четверг заявил глава комитета начальников штабов генерал ВС США Джозеф Данфорд.

Встреча, между представителями оборонных ведомств Соединенных Штатов и России состоялась с целью не допустить недопонимания. Данфорд отметил, что сотрудничество с Минобороны РФ запрещено законом о финансировании Пентагона.

Напомним, что на минувшей неделе в Баку прошла встреча Джозефа Данфорда с начальником Генштаба Вооруженных Сил РФ Валерием Герасимовым. На ней руководители ведомств обменялись мнениями о текущей мировой ситуации и обсудили международную безопасность. До этого подобная встреча проводилась в 2014 году. Тогда пост председателя Комитета начальников штабов США занимал Мартин Демпси.

По материалам: tass.ru
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