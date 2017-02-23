Мутко предложил продать название стадиона на Крестовском Решение за владельцем и городом

Виталий Мутко предложил продать название стадиона на Крестовском. Об этом Вице-премьер РФ сообщил в среду.

По словам Мутко, многие стадионы продают свои названия, это модно в мире. Он также отметим, что эксплуатация стадиона будет стоить дорого. Вице-премьер подчеркнул, что решение останется городом и тем, кто будет использовать стадион.

Добавим, что официальное название стадиона все еще не выбрано. Неофициально объект именуют «Зенит-Ареной». На период проведения Кубка конфедераций стадион будет называться «Санкт-Петербург Арена».

Напомним, что стройка стадиона началась в 2007 году. Стоимость работ превысила 43 млрд рублей. После тестовых мероприятий на стадионе пройдет Кубок конфедераций 2017. Также на арене пройдут этапы Чемпионата мира по футболу 2018.