Все новости

23.02.17 / 23:51 Новости / Политика / Россия и мир

Нижняя палата парламента Нидерландов поддержала ассоциацию Украины с ЕС

Несмотря на итоги референдума

Фото zn.ru

Фото zn.ru

Нижняя палата парламента Нидерландов поддержала ассоциацию Украины с ЕС. Голосование прошло в четверг.

Большинство депутатов нижней палаты поддержали ратификацию Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. К правящей партии присоединились представители нескольких леволиберальных объединений, что обеспечило перевес в пользу принятия ассоциации. При этом, голосование не учло итоги референдума, проведенного в 2016 году, когда 61% граждан высказались против ратификации соглашения.

Напомним, решение об ассоциации с ЕС принимается единогласно всеми членами союза. В апреле 2016 года референдум в Нидерландах показал нежелание голландских граждан принимать Соглашение с Украиной. Петр Порошенко высказал озабоченность результатами всенародного голосования в Голландии. Дальнейшим этапом ратификации станет голосование в сенате Нидерландов, запланированное на 15 марта текущего года.

По материалам: tass.ru
Метки: , ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017