Нижняя палата парламента Нидерландов поддержала ассоциацию Украины с ЕС Несмотря на итоги референдума

Нижняя палата парламента Нидерландов поддержала ассоциацию Украины с ЕС. Голосование прошло в четверг.

Большинство депутатов нижней палаты поддержали ратификацию Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. К правящей партии присоединились представители нескольких леволиберальных объединений, что обеспечило перевес в пользу принятия ассоциации. При этом, голосование не учло итоги референдума, проведенного в 2016 году, когда 61% граждан высказались против ратификации соглашения.

Напомним, решение об ассоциации с ЕС принимается единогласно всеми членами союза. В апреле 2016 года референдум в Нидерландах показал нежелание голландских граждан принимать Соглашение с Украиной. Петр Порошенко высказал озабоченность результатами всенародного голосования в Голландии. Дальнейшим этапом ратификации станет голосование в сенате Нидерландов, запланированное на 15 марта текущего года.