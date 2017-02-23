ОБСЕ намерена увеличить число наблюдателей на Украине И укрепить технический потенциал миссии

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) намерена увеличить число наблюдателей в составе Специальной мониторинговой комиссии на Украине. Об этом сообщается на сайте ООН.

ОБСЕ планирует укрепить технический потенциал миссии и нарастить часы патрулирования вдоль линии соприкосновения. Председатель организации и глава МИД Австрии Себастьян Курц отметил, что

необходимо добиться улучшения условий жизни местного населения и обеспечить доступ гуманитарных организаций к людям, которым необходима помощь.

Добавим, ранее генсек ОБСЕ Ламберто Занньер заявил о возможном создании новых зон разведения враждующих сторон. По его словам, число зон могут увеличить на 20. Занньер также подчеркнул, что «в районах, контролируемых ополченцами, есть много ограничений передвижения для наблюдателей».