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23.02.17 / 12:04 Новости / Общество / Россия и мир

ОБСЕ намерена увеличить число наблюдателей на Украине

И укрепить технический потенциал миссии

спецмиссия обсе украина pl.com.uaОрганизация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) намерена увеличить число наблюдателей в составе Специальной мониторинговой комиссии на Украине. Об этом сообщается на сайте ООН.

ОБСЕ планирует укрепить технический потенциал миссии и нарастить часы патрулирования вдоль линии соприкосновения. Председатель организации и глава МИД Австрии Себастьян Курц отметил, что
необходимо добиться улучшения условий жизни местного населения и обеспечить доступ гуманитарных организаций к людям, которым необходима помощь.

Добавим, ранее генсек ОБСЕ Ламберто Занньер заявил о возможном создании новых зон разведения враждующих сторон. По его словам, число зон могут увеличить на 20. Занньер также подчеркнул, что «в районах, контролируемых ополченцами, есть много ограничений передвижения для наблюдателей».

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