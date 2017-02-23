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23.02.17 / 02:02 Новости / Общество / Россия и мир

ООН не хватает $4,4 млрд для помощи четырем странам

Южный Судан, Сомали, Йемен и Нигерия на грани катастрофы

Фото: obozrevatel.ua

Фото: obozrevatel.ua

ООН не хватает $4,4 млрд  для помощи  четырем странам. Об этом в субботу заявил глава организации Антониу Гутерриш.

По словам генсека ООН, Южный Судан, Йемен, Сомали и северо-восток Нигерии находятся на грани голода. Гутерриш заявил, что для преодоления катастрофы ООН необходимо собрать до конца марта $4,4 млрд. Генеральный секретарь ООН подчеркнул, что в мире изобилия такому бездействию нет оправданий.

Напомним, ООН занимается активным развитием Африки. В число реализуемых программ входит образование, гендерное равенство, борьба за права и свободы. Также ООН оказывает региону поддержку в борьбе с заболеваниями, в частности ВИЧ/СПИД, вирус Эбола. Организация регулярно оказывает гуманитарную помощь нуждающимся.

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