Полиция Нью-Йорка потребовала $25,7 млн за охрану Trump Tower Охрана стала беспрецедентной задачей

Полиция Нью-Йорка потребовала $25,7 млн за охрану Trump Tower. Это произошло в четверг.

Представители правопорядка просят конгресс США возместить деньги за охрану небоскреба Трампа. По словам полицейских, обеспечение безопасности жильцов и работников здания стало беспрецедентной задачей. Представитель полиции напомнил, что в Trump Tower живут первая леди и сын президента, поэтому приходится дежурить круглые сутки.

Ранее о желании взыскать компенсацию в пользу полиции хотел мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. Он утверждал, что на охрану здания необходимо выделять слишком много полицейских.

Жители Нью-Йорка активно критикуют политику президента США. Граждане регулярно устраивают различного рода пикеты и акции протеста. Градоначальник де Блазио, в частности, выступает ярым противником иммиграционной реформы Трампа.