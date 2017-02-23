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23.02.17 / 08:32 Новости / Россия и мир

Полиция Нью-Йорка потребовала $25,7 млн за охрану Trump Tower

Охрана стала беспрецедентной задачей

трамп trump tower llcollection-groupll.blogspot.comПолиция Нью-Йорка потребовала $25,7 млн за охрану Trump Tower. Это произошло в четверг.

Представители правопорядка просят конгресс США возместить деньги за охрану небоскреба Трампа. По словам полицейских, обеспечение безопасности жильцов и работников здания стало беспрецедентной задачей. Представитель полиции напомнил, что в Trump Tower живут первая леди и сын президента, поэтому приходится дежурить круглые сутки.

Ранее о желании взыскать компенсацию в пользу полиции хотел мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. Он утверждал, что на охрану здания необходимо  выделять слишком много полицейских.

Жители Нью-Йорка активно критикуют политику президента США. Граждане регулярно устраивают различного рода пикеты и акции протеста. Градоначальник де Блазио, в частности, выступает ярым противником иммиграционной реформы Трампа.

По материалам: politico.com
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