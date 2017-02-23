Посол ЕС в США назвал ошибочным суждение о нежелании Брюсселя сотрудничать с Москвой Но отметил необходимость быть жесткими в некоторых вопросах

Посол ЕС в США Дэвид О’Салливэн назвал ошибочным суждение о нежелании Брюсселя сотрудничать с Москвой. Такое заявление он сделал в четверг в ходе беседы с представителем лондонского Международного института стратегических исследований.

По словам дипломата, существуют направления, в которых ЕС работает вместе с Россией. В частности, Иран и урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке.

Однако, О’Салливэн отметил, что Евросоюзу необходимо оставаться твердым, когда поведение России является неприемлемым. Он добавил, что санкции в отношении РФ будут сохранены, пока минские соглашения не будут выполнены. США, по его мнению, придерживаются схожей позиции.

Напомним, что экономические санкции в отношении РФ ввели после присоединения Крыма в состав России. Последнее произошло после проведенного на полуострове референдума. Украинская сторона и большая часть мирового сообщества не признает легитимности проведенного голосования. После вступления в должность Дональда Трампа, представители его администрации периодически упоминают о рассмотрении вариантов отмены антироссийских санкций.