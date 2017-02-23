Правительство приняло условия для обнуления НДС на пересылаемые товары Отмену НДС получат лишь экспортируемые товары

Правительство приняло условия для обнуления НДС на пересылаемые товары. Документ кабмин опубликовал в среду.

В законопроекте, принятом правительством, указывается перечень документов, которые необходимы для установления ставки налога на добавленную стоимость в размере 0%. Это касается товаров, реализуемых на экспорт международными почтовыми отправлениями. Помимо этого, предлагается дать возможность не принимать нулевой НДС при экспорте товаров, выполнении работ или оказания услуг, связанных с перевозкой таких товаров. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что предприниматели лучше знают, когда им выгодно применить нулевой НДС, а когда лучше от него отказаться.

Напомним, с инициативой ввести ставку НДС в 0% для товаров, реализуемых на экспорт, выступила Ассоциация компаний интернет-торговли. В феврале об окончании подготовки законопроекта сообщили в Роспотребнадзоре. Владимир Путин подчеркивал необходимость детального рассмотрения вопроса.