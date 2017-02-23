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23.02.17 / 04:40 Новости / Россия и мир / Экономика

Правительство приняло условия для обнуления НДС на пересылаемые товары

Отмену НДС получат лишь экспортируемые товары

Фото sostav.ru

Фото sostav.ru

Правительство приняло условия для обнуления НДС на пересылаемые товары. Документ кабмин опубликовал в среду.

В законопроекте, принятом правительством, указывается перечень документов, которые необходимы для установления ставки налога на добавленную стоимость в размере 0%. Это касается товаров, реализуемых на экспорт международными почтовыми отправлениями. Помимо этого, предлагается дать возможность не принимать нулевой НДС при экспорте товаров, выполнении работ или оказания услуг, связанных с перевозкой таких товаров. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что предприниматели лучше знают, когда им выгодно применить нулевой НДС, а когда лучше от него отказаться.

Напомним, с инициативой ввести ставку НДС в 0% для товаров, реализуемых на экспорт, выступила Ассоциация компаний интернет-торговли. В феврале об окончании подготовки законопроекта сообщили в Роспотребнадзоре. Владимир Путин подчеркивал необходимость детального рассмотрения вопроса.

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