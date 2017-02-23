Прокурор сообщил о предотвращении похищения депутата Верховной Рады Политик находится в безопасном месте

Прокурор Одесской области Олег Жученко сообщил о предотвращении похищения депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко. Соответствующее заявление он сделал в четверг.

По словам Жукова, Служба безопасности Украины и сотрудники прокуратуры задержали преступников, которые планировали похитить Гончаренко. В настоящий момент депутат находится в безопасном месте и дает показания.

Отметим, сотрудники правоохранительных органов задержали несколько подозреваемых. Ранее в прокуратуре Одесской области подтвердили информацию о похищении Гончаренко.