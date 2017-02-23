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23.02.17 / 18:06 Новости / Россия и мир

Прокурор сообщил о предотвращении похищения депутата Верховной Рады

Политик находится в безопасном месте

предотвращение похищенияПрокурор Одесской области Олег Жученко сообщил о предотвращении похищения депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко. Соответствующее заявление он сделал в четверг.

По словам Жукова, Служба безопасности Украины и сотрудники прокуратуры задержали преступников, которые планировали похитить Гончаренко. В настоящий момент депутат находится в безопасном месте и дает показания.

Отметим, сотрудники правоохранительных органов задержали несколько подозреваемых. Ранее в прокуратуре Одесской области подтвердили информацию о похищении Гончаренко.

По материалам: tass.ru
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