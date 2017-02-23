На стороне боевиков в Сирии сражаются 4 тыс. выходцев из РФ – Путин И около 5 тыс. – из республик бывшего СССР

На стороне боевиков в Сирии сражается порядка 4 тыс. выходцев из России. Об этом в четверг заявил президент страны Владимир Путин на встрече с офицерами Северного флота.

«Для нас с вами не менее важно то обстоятельство, что, к сожалению, на территории Сирии скопилось огромное количество боевиков — выходцев из республик бывшего СССР и из самой России», — подчеркнул Путин.

По его словам, на стороне боевиков также воюют около 5 тыс. выходцев из республик бывшего СССР.

Добавим, в октябре 2015 года Путин сообщил, что на стороне запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» воюют от 5 до 7 тыс. выходцев из стран СНГ и России. В апреле 2015 года замдиректора ФСБ Сергей Смирнов заявил, что за «Исламское государство» воюют 1,7 тыс. россиян.