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23.02.17 / 19:00 Новости / Россия и мир

Путин назвал поход «Адмирала Кузнецова» в Сирию личной инициативой

«Задача бы непростая и комплексная»

путин адмирал кузнецовРоссийский президент Владимир Путин назвал поход корабельной группы во главе с авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» личной инициативой. Об этом он рассказал в четверг на встрече с моряками, участниками похода.

«Министр обороны и начальник Генштаба знают, что инициатива вашего похода и подготовка к нему — это моя личная инициатива», — сказал Путин.

Он отметил, что «задача бы непростая и комплексная». Также Путин считает поход крейсера хорошим шагом в развитии российского военного флота.

Добавим, поход группы кораблей стартовал 15 октября прошлого года. В феврале корабли вернулись на североморской рейд. Согласно подсчетам РБК, поход обошелся России в сумму от 7,5 до 10 млрд рублей.

По материалам: interfax.ru
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