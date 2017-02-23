Россия попросит мировые державы оплатить восстановление Сирии – СМИ Этот вопрос могут обсуждать на переговорах в Женеве

Россия попросит мировые державы оплатить восстановление Сирии. Об этом в четверг пишет The Financial Times со ссылкой на неназванного дипломата.

«Они (Россия – прим. АБН) пришли, навели беспорядок, все разрушили и хотят теперь, что бы все за это платили», — сказал европейский дипломат.

Издание отмечает, что вопрос выделения средств на восстановление Сирии могут обсуждать на межсирийских переговорах в Женеве.

Источник также рассказал, что ранее замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что восстановление Сирии станет главной повесткой дня. Он уточнил, что «не следует ждать ничего» в этом вопросе от России.

Напомним, в четверг в Женеве начался четвертый раунд переговоров по Сирии. Они продлятся до 3 марта. Добавим, гражданская война идет в Сирии с 2011 года.