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23.02.17 / 16:10 Новости / Россия и мир

Россия попросит мировые державы оплатить восстановление Сирии – СМИ

Этот вопрос могут обсуждать на переговорах в Женеве

сирия-флагРоссия попросит мировые державы оплатить восстановление Сирии. Об этом в четверг пишет The Financial Times со ссылкой на неназванного дипломата.

«Они (Россия – прим. АБН) пришли, навели беспорядок, все разрушили и хотят теперь, что бы все за это платили», — сказал европейский дипломат.

Издание отмечает, что вопрос выделения средств на восстановление Сирии могут обсуждать на межсирийских переговорах в Женеве.

Источник также рассказал, что ранее замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что восстановление Сирии станет главной повесткой дня. Он уточнил, что «не следует ждать ничего» в этом вопросе от России.

Напомним, в четверг в Женеве начался четвертый раунд переговоров по Сирии. Они продлятся до 3 марта. Добавим, гражданская война идет в Сирии с 2011 года.

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