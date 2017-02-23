Сердюкова выдвинули в совет директоров ОАК А также Дениса Мантурова и Валерия Окулова

Анатолия Сердюкова выдвинули в совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Документ опубликовали в среду на сайте правительства.

Помимо директора «Ростеха» в списке кандидатов, предложенных правительством, оказались заместитель главы министерства транспорта Валерий Окулов, замминистра обороны Юрий Борисов и министр промышленности Денис Мантуров. Также на места в совете директоров претендуют советник президента ОАК Борис Алешин, глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь и заместитель министра финансов Андрей Иванов.

В ОАК входят приблизительно 30 компаний, занимающихся авиастроением в России. В 2006 году корпорация изменила форму собственности с ОАО на ПАО.