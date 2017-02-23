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23.02.17 / 01:36 Новости / Россия и мир

Сердюкова выдвинули в совет директоров ОАК

А также Дениса Мантурова и Валерия Окулова

Фото kommersant.ru

Фото kommersant.ru

Анатолия Сердюкова выдвинули в совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Документ опубликовали в среду на сайте правительства.

Помимо директора «Ростеха» в списке кандидатов, предложенных правительством, оказались заместитель главы министерства транспорта  Валерий Окулов, замминистра обороны Юрий Борисов и министр промышленности Денис Мантуров. Также на места в совете директоров претендуют советник президента ОАК Борис Алешин, глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь и заместитель министра финансов Андрей Иванов.

В ОАК входят приблизительно 30 компаний, занимающихся авиастроением в России. В 2006 году корпорация изменила форму собственности с ОАО на ПАО.

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