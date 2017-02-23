Сирия планирует приобрести 1,2 млн тонн российской пшеницы Всего подписано шесть контрактов

Сирийский государственной закупщик зерна подписал контракты о приобретении 1,2 млн тонн российской пшеницы. Об этом в четверг передает Reuters со ссылкой на источник в правительстве.

«Мы подписали шесть контрактов, каждый из которых на 200 тысяч тонн. Речь идет о местных фирмах, которые закупят для нас российскую пшеницу», — сообщил источник.

Власти выделили более 100 млн долларов на часть соглашений, подчеркнул собеседник агентства.

Добавим, источник не назвал фирмы, с которыми были подписаны соглашения. В октябре прошлого года сирийская сторона подписала контракт на покупку 1 млн тонн пшеницы из РФ для предотвращения нехватки продовольствия. Источник Reuters отметил, что новые контракты не отменяют прежнюю сделку.