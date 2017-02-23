СМИ: Си Цзиньпин готовится к встрече с Трампом на саммите G20 Он пройдет в июле в Гамбурге

Председатель КНР Си Цзиньпин готовится к встрече с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20. Об этом в четверг сообщили китайские СМИ, ссылаясь на источники в администрации.

По словам источника, команды лидеров находятся в тесном контакте в преддверии саммита большой двадцатки, который пройдет в июле в Гамбурге. Стороны выражают обоюдный интерес, поэтому встреча с большой вероятностью состоится.

Ранее лидеры стран провели телефонный разговор . Он стал первым после вступления Трампа в должность. Си Цзиньпин высоко оценил заявление Трампа о признании им «одного Китая».

Напомним, до инаугурации Дональд Трамп провел телефонный разговор с Тайванем. В КНР решительно осудили такой шаг, напомнив, что администрация США всегда поддерживала политику «одного Китая».