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23.02.17 / 08:59 Новости / Политика / Россия и мир

СМИ: Си Цзиньпин готовится к встрече с Трампом на саммите G20

Он пройдет в июле в Гамбурге

флаги g20, фото с сайта globalgreens. orgПредседатель КНР Си Цзиньпин готовится к встрече с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20. Об этом в четверг сообщили китайские СМИ, ссылаясь на источники в администрации.

По словам источника, команды лидеров находятся в тесном контакте в преддверии саммита большой двадцатки, который пройдет в июле в Гамбурге. Стороны выражают обоюдный интерес, поэтому встреча с большой вероятностью состоится.

Ранее лидеры стран провели телефонный разговор . Он стал первым после вступления Трампа в должность. Си Цзиньпин высоко оценил заявление Трампа о признании им «одного Китая».

Напомним, до инаугурации Дональд Трамп провел телефонный разговор с Тайванем. В КНР решительно осудили такой шаг, напомнив, что администрация США всегда поддерживала политику «одного Китая».

По материалам: scmp.com
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