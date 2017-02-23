СПЧ направит президенту доклад о совершенствовании процесса регистрации граждан Для равного пользования госуслугами

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека направит президенту доклад о совершенствовании процесса регистрации граждан. Об этом ведомство сообщило в среду.

На прошедшем межведомственном совещании правозащитники предложили механизмы совершенствования процессов регистрации граждан по месту жительства. Такое предложение может предоставить гражданам, живущим без прописки, возможность беспрепятственно пользоваться государственными услугами.

В департаменте соцзащиты Москвы инициативу не одобрили. В частности, сослались на нехватку бюджета. По мнению членов СПЧ, система экстерриториального оказания услуг может устранить правовое неравенство людей с пропиской и без нее.

Напомним, СПЧ является консультативным органом при президенте РФ. Целью Совета является обеспечение и защита прав и свобод человека.