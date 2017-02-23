Все новости

23.02.17 / 00:44 Новости / Общество / Россия и мир

СПЧ направит президенту доклад о совершенствовании процесса регистрации граждан

Для равного пользования госуслугами

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека направит президенту доклад о совершенствовании процесса регистрации граждан. Об этом ведомство сообщило в среду.

На прошедшем межведомственном совещании правозащитники предложили механизмы совершенствования процессов регистрации граждан по месту жительства. Такое предложение может предоставить гражданам, живущим без прописки, возможность беспрепятственно пользоваться государственными услугами.

В департаменте соцзащиты Москвы инициативу не одобрили. В частности, сослались на нехватку бюджета. По мнению членов СПЧ, система экстерриториального оказания услуг может устранить правовое неравенство людей с пропиской и без нее.

Напомним, СПЧ является консультативным органом при президенте РФ. Целью Совета является обеспечение и защита прав и свобод человека.

Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017