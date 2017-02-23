Tesla Motors объявила сроки запуска в серийное производство нового электромобиля Оно стартует в сентябре

Tesla Motors объявила сроки запуска в серийное производство нового электромобиля Model 3. Соответствующее сообщение в четверг опубликовали на сайте компании.

Массовое производство Model 3 начнется в сентябре. В этом году компания планирует выпустить до 5 тыс. автомобилей, а в 2018 году выпускать до 10 тыс. электрокаров в неделю.

Отметим, в июле стартует тестовое производство электромобилей. Новую модель Model 3 представили в марте прошлого года. Начальная цена машины – $35 тыс. Без подзарядки Model 3 сможет проехать свыше 340 км.