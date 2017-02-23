Трамп, Олланд, Макрон и их женщины

На Западе идет смена лидеров, а вместе с этим и женщин лидеров. Директор брачного агентства Анатолий Иванович о том, какой должна быть спутница политика.

Анатолий Алтухов Директор брачного агентства

Цель мужчины — самореализоваться, сделать то, чего не было в природе, оставить свой след в истории.

Цель женщины – помочь ему в этом и продлить род мужчины. Женщина реализуется через мужчину. Он – президент, она – первая леди. Если женщина соответствует мужчине, то его возможности могут увеличиться кратно. Она его вдохновляет, побуждает на решение задач, которые он перед собой ставит, снимает стресс, дает жизненную энергию.

Часто можно слышать, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Это ошибочное мнение. Если мужчина на уровне бабуина, то да. Если он принимает решения корой головного мозга, то путь к сердцу такого мужчины лежит через мечты и через секс с женщиной.

Яркий пример этому часто обсуждаемый сейчас кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон и его жена, которая старше его на 24 года. А также Трамп и его жена Мелания. Эммануэль Макрон подпитывается совместными мечтами, а Трамп физической сущностью и сексом с женой.

Еще одним примером является нынешний президент Франции Франсуа Олланд, который ездил к любовнице на скутере, чтобы восстановить жизненную энергию.

Если брать Францию, то очень показателен пример Наполеона Бонапарта. Кто такой был Наполеон? В переводе на наш язык гастарбайтер, который приехал с Корсики и с акцентом говорил по-французски. Его не пускали в высший свет, хотя он уже был генералом от артиллерии. Жозефина смогла распознать в нем исключительную личность. Она была дамой высшего света, и подходила ему по структуре мозга участвовала в его мечтах, вдохновляла, побуждала. Жозефина вывела его в высший свет, участвовала в заговорах, помогла ему стать императором. То есть кратно увеличила его возможности.

В школьные годы Макрона его нынешняя супруга преподавала ему французский язык. Это происходило в период полового созревания. И, кроме того, она вела его театральный кружок, где они вместе мечтали, и им было интересно. То есть по структуре мозга они подходили друг другу. И сексуальное влечение, и творческие мечты сформировались в осознанную любовь. И заметьте, как резко изменились возможности Макрона после того, как они поженились. Его приняли работать в банк Ротшильдов, где он за 2 года заработал более двух миллионов. Он стал министром экономики. Он создал свою партию. И у него есть все шансы победить на президентских выборах 2017 года. Она увеличила его возможности кратно.

И хотя у Макрона и Трампа одинаковые амбиции: разрушить старый политический мир и модернизировать свою страну, жены у них противопоположноразные, и каждая вносит свою лепту в увеличение возможностей мужа.

Если мечты мужчины и женщины созвучны, и они мечтают в унисон, сказка становится былью.