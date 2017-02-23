Все новости

23.02.17 / 03:20 Новости / Политика / Россия и мир

Трамп подпишет новый иммиграционный указ на следующей неделе – СМИ

В нем будут рассмотрены правовые вопросы

Дональд ТрампДональд Трамп подпишет новый иммиграционный указ на следующей неделе. Об этом в среду сообщили СМИ со ссылкой на источник в Белом доме.

По словам источника, Трамп ранее планировал подписать указ на текущей неделе. Однако утверждение документа перенесли на следующую неделю по неназванным причинам. Как сообщает представитель Белого дома, указ будет затрагивать правовые вопросы, возникшие в Вашингтоне, Сан-Франциско и других городах из-за предыдущего распоряжения президента, опубликованного 27 января.

Напомним, в конце января президент США подписал указ о запрете въезда гражданам семи преимущественно мусульманских стран на 90 дней и приостановке приема беженцев на 120 дней. Суд приостановил действие президентского указа. Дональд Трамп выступает за пересмотр иммиграционного законодательства. Его политика встречает массу протестов со стороны как граждан, так и политических деятелей.

По материалам: reuters.com
Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017