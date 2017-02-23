Трамп подпишет новый иммиграционный указ на следующей неделе – СМИ В нем будут рассмотрены правовые вопросы

Дональд Трамп подпишет новый иммиграционный указ на следующей неделе. Об этом в среду сообщили СМИ со ссылкой на источник в Белом доме.

По словам источника, Трамп ранее планировал подписать указ на текущей неделе. Однако утверждение документа перенесли на следующую неделю по неназванным причинам. Как сообщает представитель Белого дома, указ будет затрагивать правовые вопросы, возникшие в Вашингтоне, Сан-Франциско и других городах из-за предыдущего распоряжения президента, опубликованного 27 января.

Напомним, в конце января президент США подписал указ о запрете въезда гражданам семи преимущественно мусульманских стран на 90 дней и приостановке приема беженцев на 120 дней. Суд приостановил действие президентского указа. Дональд Трамп выступает за пересмотр иммиграционного законодательства. Его политика встречает массу протестов со стороны как граждан, так и политических деятелей.