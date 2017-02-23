В Совфеде прокомментировали протест Японии по дивизии на Курилах Оно не несет в себе опасности

Совет Федерации прокомментировал протест Японии по российской дивизии на Курильских островах. Россия не собирается использовать вооруженные силы против Японию, заявил в четверг глава комитета по обороне и безопасности Виктор Озеров.

По словам Озерова, размещение дивизии на островах не несет в себе опасности.

«Эти протесты по меньшей мере неуместны, они не имеют под собой никакой международной юридической почвы. С таким же успехом можно ожидать от США, что они выведут свою базу ВМФ с Окинавы», — сказал политик.

Напомним, ранее Япония выразила протест России из-за планов разместить на Курилах дивизию. Генсек японского представительства Есихидэ Суга заявил, что протест направили по официальным каналам. Он заявил, что считает размещение российских вооруженных сил прискорбным.