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23.02.17 / 14:37 Новости / Политика / Россия и мир

В Совфеде прокомментировали протест Японии по дивизии на Курилах

Оно не несет в себе опасности

совфед япония

Фото АБН

Совет Федерации прокомментировал протест Японии по российской дивизии на Курильских островах. Россия не собирается использовать вооруженные силы против Японию, заявил в четверг глава комитета по обороне и безопасности Виктор Озеров.

По словам Озерова, размещение дивизии на островах не несет в себе опасности.

«Эти протесты по меньшей мере неуместны, они не имеют под собой никакой международной юридической почвы. С таким же успехом можно ожидать от США, что они выведут свою базу ВМФ с Окинавы», — сказал политик.

Напомним, ранее Япония выразила протест России из-за планов разместить на Курилах дивизию. Генсек японского представительства Есихидэ Суга заявил, что протест направили по официальным каналам. Он заявил, что считает размещение российских вооруженных сил прискорбным.

По материалам: ria.ru
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