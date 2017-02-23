Япония выплатит $264 млн компенсаций проживающим рядом с американской авиабазой из-за шума Это второй подобный иск

Япония выплатит $264 млн компенсаций проживающим рядом с американской авиабазой из-за шума. Такой вердикт вынес окружной суд города Наха в четверг.

Таким решением суд частично удовлетворил групповой иск 22 тысяч жителей, живущих вблизи авиабазы США. Японцы пожаловались на превышающий нормы шум в любое время суток.

Добавим, что это уже второй подобный иск. Первый подали жители, проживающие рядом с другой авиабазой, но тоже в префектуре Окинава. Тогда власти выплатили $22 млн компенсаций.

В префектуре Окинава размещена большая часть военных позиций США. В том числе, самая крупная за пределами Штатов авиабаза Кадена. Размещением американских военных объектов недовольны многие муниципальные власти и население.