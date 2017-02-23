Япония выразила протест РФ из-за планов разместить на Курилах дивизию Это идет в разрез с позицией Токио

Япония выразила протест РФ из-за планов разместить на Курилах дивизию. Об этом в четверг заявил генеральный секретарь японского представительства Есихидэ Суга.

Как сообщил Есихидэ Суга, протест был направлен по официальным каналам. Он назвал размещение российских вооруженных сил прискорбным.

Накануне Министр обороны Сергей Шойгу заявил о планах перебросить на Курильские острова дивизию для защиты государственных территорий. В Токио ответили, что это идет вразрез с позицией их государства.

Острова Курильской гряды являются предметом территориального спора между РФ и Японией. Острова перешли в состав России после окончания Второй мировой войны. Москва утверждает, что российский суверенитет над островами оформлен должным образом. В Токио возврат островов Японии ставят как одно из условий заключения мирного договора, который страны после войны так и не подписали.