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24.02.17 / 06:57 Новости / Общество / Россия и мир

Активисты в Нью-Йорке обвинили Обаму и Сороса в госперевороте на Украине

Похожие акции прошли в Бостоне, Хьюстоне и Берлине

Протест в Нью-ЙоркеАктивисты в Нью-Йорке обвинили Обаму и Сороса в госперевороте на Украине. Это произошло в пятницу.

Участники акции несколько часов раздавали на Манхэттене листовки, где говорится, что госпереворот на Украине осуществлялся при поддержке миллиардера Джорджа Сороса и администрации Барака Обамы. Также активисты использовали плакаты с надписями «Обаму – в тюрьму» и «Ваш враг – Джордж Сорос». Как сообщила представитель выступавший, такие акции прошли в Бостоне, Хьюстоне и Берлине.

Акцию организовал международный Шиллеровский институт и политический комитет движения Джорджа Ларуша. Это было сделано для ознакомления американских граждан с действительной ситуацией на Украине в честь годовщины «Майдана».

По мнению организаторов, по украинскому сценарию политические силы хотят сместить с поста президента Дональда Трампа. Также они указывают, что Сорос и люди, близкие к экс-президенту США, стараются дискредитировать Трампа.

Напомним, после акций протеста на Украине Виктор Янукович был свергнут с поста президента. Свидетели заявляют о вооруженных формированиях. В частности, указывают на финансирование со стороны Соединенных Штатов. По официальным данным, Америка с 1991 года направила на Украину более $5 млрд на формирование «демократического правительства».

По материалам: tass.ru
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