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24.02.17 / 21:42 Новости / Политика / Россия и мир

Верховный суд США принял к рассмотрению апелляцию Виктора Бута

Ответ дадут до 27 марта

rbc.ru виктор бутВерховный суд США зарегистрировал апелляцию, которую подали правозащитники Виктора Бута. Информация об этом появилась на сайте ведомства накануне.

Обращению присвоен номер в списке дел к слушанию, фактически это означает, что суд приступил к рассмотрению. В документах ведомства сказано, что ответ будет дан до 27 марта этого года.

Напомним, россиянин Виктор Бут был арестован в 2008 году и позднее приговорен к 25 годам лишения свободы. По версии следствия, он хотел продать оружие агентам, выступающим под видом колумбийских повстанцев. В 2014 году защита Бута направила запрос о повторном рассмотрении дела в связи с открывшимися обстоятельствами, но суд первой инстанции его отклонил. В прошлом году апелляционный суд Нью-Йорка также отклонил документы адвокатов.

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