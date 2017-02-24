Верховный суд США принял к рассмотрению апелляцию Виктора Бута Ответ дадут до 27 марта

Верховный суд США зарегистрировал апелляцию, которую подали правозащитники Виктора Бута. Информация об этом появилась на сайте ведомства накануне.

Обращению присвоен номер в списке дел к слушанию, фактически это означает, что суд приступил к рассмотрению. В документах ведомства сказано, что ответ будет дан до 27 марта этого года.

Напомним, россиянин Виктор Бут был арестован в 2008 году и позднее приговорен к 25 годам лишения свободы. По версии следствия, он хотел продать оружие агентам, выступающим под видом колумбийских повстанцев. В 2014 году защита Бута направила запрос о повторном рассмотрении дела в связи с открывшимися обстоятельствами, но суд первой инстанции его отклонил. В прошлом году апелляционный суд Нью-Йорка также отклонил документы адвокатов.