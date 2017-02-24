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24.02.17 / 12:58 Новости / Россия и мир

На строительство Белорусской АЭС в 2017 году потратят $580 млн

Из средств государственного кредита России - $522 млн

БелАЭСНа строительство Белорусской АЭС в текущем году потратят $580 млн. Об этом сообщили в Минэнерго Беларуси в пятницу.

Из средств государственного экспортного кредита России выделят $522 млн. Строительство будет выполнятся на 130 объектах АЭС. В частности, планируется монтаж корпуса реактора, парогенераторов, турбоагрегата, а также подача технической воды на площадку.

Напомним, Белорусская АЭС строится в Гродненской области рядом с городом Островец. Она будет состоять из двух энергоблоков. ИХ суммарная электрическая мощность — до 2,4 тыс. мегаватт. Первый энергоблок АЭС планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году.

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