На строительство Белорусской АЭС в 2017 году потратят $580 млн Из средств государственного кредита России - $522 млн

На строительство Белорусской АЭС в текущем году потратят $580 млн. Об этом сообщили в Минэнерго Беларуси в пятницу.

Из средств государственного экспортного кредита России выделят $522 млн. Строительство будет выполнятся на 130 объектах АЭС. В частности, планируется монтаж корпуса реактора, парогенераторов, турбоагрегата, а также подача технической воды на площадку.

Напомним, Белорусская АЭС строится в Гродненской области рядом с городом Островец. Она будет состоять из двух энергоблоков. ИХ суммарная электрическая мощность — до 2,4 тыс. мегаватт. Первый энергоблок АЭС планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году.