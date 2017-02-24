Центр по примирению за сутки доставил в Сирию 6,26 тонны гуманитарных грузов Помощь получили 2320 жителей

Центр по примирению за сутки доставил в Сирию 6,26 тонны гуманитарных грузов. Бюллетень Минобороны опубликовало в пятницу.

Гуманитарные грузы доставили в Алеппо и Аль-Вафедин. Центр по примирению передал в Алеппо 940 кг хлеба и 3,6 тонны питьевой воды. В Аль-Вафедин привезли 400 продовольственных наборов. Всего помощь получили 2320 мирных граждан. Суммарная масса грузов, доставленных за сутки, составляет 6,26 тонн.

Центр по примирению Сирийской Арабской Республики оказывает гуманитарную помощь мирным жителям региона. Его деятельность стартовала 22 февраля прошлого года. Проведенные Центром работы ежедневно освещаются в бюллетенях на сайте Минобороны РФ.