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24.02.17 / 14:05 Новости / Россия и мир

Виталия Чуркина похоронили на Троекуровском кладбище

Погребение прошло с воинскими почестями

чуркинПостоянный представитель России В ООН Виталий Чуркин был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Погребение прошло в пятницу.

Чуркин был похоронен со всеми воинскими почестями. Церемония прощания с Чуркиным состоялась в Большом траурном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента России.

Напомним, Виталий Чуркин занимал должность постпреда РФ при ООН с апреля 2008 года. Он скончался в минувший понедельник. Ему было 64 года. Во вторник президент России Владимир Путин посмертно наградил Чуркина орденом Мужества.

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