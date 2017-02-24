Виталия Чуркина похоронили на Троекуровском кладбище Погребение прошло с воинскими почестями

Постоянный представитель России В ООН Виталий Чуркин был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Погребение прошло в пятницу.

Чуркин был похоронен со всеми воинскими почестями. Церемония прощания с Чуркиным состоялась в Большом траурном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента России.

Напомним, Виталий Чуркин занимал должность постпреда РФ при ООН с апреля 2008 года. Он скончался в минувший понедельник. Ему было 64 года. Во вторник президент России Владимир Путин посмертно наградил Чуркина орденом Мужества.