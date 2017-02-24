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24.02.17 / 16:54 Новости / Россия и мир

Защита Дадина направила обращение в ЕСПЧ

Из-за удержания активиста в колонии

Ильдар ДадинаЗащита активиста Ильдара Дадина подала обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за удержания Дадина в колонии Рубцовска в Алтайском каре. Об этом сообщила в пятницу супруга Дадина Анастасия Зотова.

«Решение президиума Верховного суда РФ до сих пор не достигло колонии и выяснить его судьбу не удается. Таким образом, Дадин незаконно содержится в ИК-5 в нарушении Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод», — говорится в тексте обращения.

Напомним, Ильдар Дадин стал первым в России, кого осудили по уголовной статье о повторных нарушениях на митингах. Дадина приговорили к двум с половиной годам колонии, его срок заканчивался в июле текущего года. Конституционный суд ранее потребовал пересмотреть приговор Дадину из-за того, что уголовное дело в его отношении возбудили на основании решений суда по административным нарушения, не вступившим в силу. В среду Верховный суд освободил Дадина и признал его право на реабилитацию.

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