МОК начал проверку допинг-проб 28 россиян с ОИ-2014 Имена спортсменов фигурировали в докладе Макларена

Международный олимпийский комитет (МОК) начал перепроверку допинг-проб 28 российских спортсменов с Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Об этом сообщили в МОК в пятницу.

Речь идет о спортсменах, чьи фамилии фигурировали в докладе Независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства. Доклад был представлен Ричардом Маклареном в декабре прошлого года.

Напомним, в июле прошлого года МОК создал две комиссии. Одна занимается перепроверкой допинг-проб участников Олимпиады 2014 года. Ее возглавляет Денис Освальд. Вторая расследует причастность Минспорта РФ к сокрытию употребления допинга российскими спортсменами. ВО главе этой комиссии стоит Самуэль Шмид.