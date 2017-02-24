ЕСПЧ потребовал ответа об освобождении Дадина До 27 февраля

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от России ответа по поводу жалобы защиты Ильдара Дадина. Об этом сообщила один из его адвокатов Ксения Костромина в пятницу.

Она отметила, что суд принял жалобу защиты. Он обязал Россию дать ответ в срок до 27 февраля.

Ранее адвокаты Дадина обратились в Генпрокуратуру и ФСИН России, а также в ЕСПЧ. Они требовали выяснить, почему их подзащитного не выпускают из колонии. Супруга Дадина Анастасия Зотова заявила, что ее мужа держат под стражей, так как решение Верховного суда об отмене приговора еще не доставлено в колонию в Алтайском крае. Напомним, 22 февраля Верховный суд России отменил приговор Ильдару Дадину. Он был осужден за неоднократные нарушения на митингах.