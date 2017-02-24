Власти Беларуси заявили о близости к договоренности о снижении цен на российский газ Цены могут быть привязаны к внутрироссийским

Беларусь и Россия близки к договоренности о снижении цен на газ из РФ. Об этом сообщил вице-премьер Беларуси Владимир Семашко в пятницу.

По его словам, в настоящий момент стоит задача добиться существенного снижения стоимости топлива. Он добавил, что «на выходе» Россия и Беларусь имеют договоренность о привязке цен к внутрироссийским.

Напомним, в начале прошлого года Минск заявил о несправедливости цен на российский газ и стала платить за него меньше. Россия заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Беларусь из-за недоплаты за газ. Ранее зампред правительства РФ Аркадий Дворкович провел переговоры, по итогам которых был составлен проект протокола, призванный урегулировать спорные вопросы между РФ и Беларусией по ценам на газ и нефтяным поставкам.