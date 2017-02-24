Все новости

24.02.17 / 13:45 Новости / Россия и мир

Власти Беларуси заявили о близости к договоренности о снижении цен на российский газ

Цены могут быть привязаны к внутрироссийским

ГазБеларусь и Россия близки к договоренности о снижении цен на газ из РФ. Об этом сообщил вице-премьер Беларуси Владимир Семашко в пятницу.

По его словам, в настоящий момент стоит задача добиться существенного снижения стоимости топлива. Он добавил, что «на выходе» Россия и Беларусь имеют договоренность о привязке цен к внутрироссийским.

Напомним, в начале прошлого года Минск заявил о несправедливости цен на российский газ и стала платить за него меньше. Россия заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Беларусь из-за недоплаты за газ. Ранее зампред правительства РФ Аркадий Дворкович провел переговоры, по итогам которых был составлен проект протокола, призванный урегулировать спорные вопросы между РФ и Беларусией по ценам на газ и нефтяным поставкам.

По материалам: ria.ru
Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017