Канцлер Австрии поддержал пересмотр санкций против России Санкции бьют по экономике Австрии

Канцлер Австрии Кристиан Керн поддержал пересмотр санкций против РФ. Об этом он заявил в четверг.

Канцлер утвердительно ответил на вопрос о частичной отмене санкционного режима. По словам Керна, необходимо рассмотреть другие варианты давления на Россию. Экономические санкции, по его мнению, являются неэффективными и бьют по экономике Евросоюза. В частности, Керн заявил об издержках около 0,3% ВВП в Австрии.

Кристиан Керн подчеркнул, что отмена санкций должна происходить параллельно с выполнением минских договоренностей. Он считает, что без отсутствия прогресса по ним процесс снятия будет затруднительным.

Напомним, что Евросоюз ввел экономические санкции против России после присоединения Крыма в 2014 году. Для урегулирования ситуации был создан «нормандский формат». Результатом его работы стало заключение соглашения в Минске в 2015 году. На данный момент выполнения этих договоренностей не происходит.