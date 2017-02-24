Все новости

24.02.17 / 02:43 Новости / Политика / Россия и мир

Канцлер Австрии поддержал пересмотр санкций против России

Санкции бьют по экономике Австрии

АвстрияКанцлер Австрии Кристиан Керн поддержал пересмотр санкций против РФ. Об этом он заявил в четверг.

Канцлер утвердительно ответил на вопрос о частичной отмене санкционного режима. По словам Керна, необходимо рассмотреть другие варианты давления на Россию. Экономические санкции, по его мнению, являются неэффективными и бьют по экономике Евросоюза. В частности, Керн заявил об издержках около 0,3% ВВП в Австрии.

Кристиан Керн подчеркнул, что отмена санкций должна происходить параллельно с выполнением минских договоренностей. Он считает, что без отсутствия прогресса по ним процесс снятия будет затруднительным.

Напомним, что Евросоюз ввел экономические санкции против России после присоединения Крыма в 2014 году. Для урегулирования ситуации был создан «нормандский формат». Результатом его работы стало заключение соглашения в Минске в 2015 году. На данный момент выполнения этих договоренностей не происходит.

По материалам: bloomberg.com
Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017