Крым в 2016 году посетили 5,6 млн туристов Это потолок для текущего уровня логистики

Республику Крым в 2016 году посетили 5,6 млн туристов. Об этом в четверг заявил министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий.

Министр подчеркнул, что на территории полуострова находится самое большое количество исторических и архитектурных памятников. Кроме того, главным богатством региона Стрельбицкий назвал природно-лечебные условия. В том числе, грязи, море, минеральные источники.

Добавим, министр туризма Крыма заявил, что при существующем уровне развития логистики в регионе туристический поток достиг своего потолка. Он также отметил, что несмотря на санкции, турпоток с Украины растет.

Напомним, Крым вошел в состав России по итогам проведенного на полуострове референдума в марте 2014 года. Это повлекло резкий прирост российских туристов в Крым. По заявлениям правительства РФ, после присоединения экономическая ситуация в регионе значительно улучшилась. Многие международные системы отказались обслуживать полуостров, энергетика и водоснабжение на полуострове не налажены на должном уровне.