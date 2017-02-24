Ле Пен: Россия играет ключевую роль в мировом балансе сил Европейские страны должны налаживать сотрудничество с РФ

Марин Ле Пен заявила, что Россия играет ключевую роль в мировом балансе сил. Свое выступление кандидат в президенты провела в четверг.

Ле Пен отметила, что Франция и другие европейские страны должны налаживать РФ конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество. Лидер Национального фронта в негативном ключе высказалась об отмене поставок России «Мистралей», отметив, что на украинскую ситуацию они бы не повлияли. Кроме того, кандидат в президенты призвала страны Европы дать РФ гарантии безопасности и помочь повысить качество жизни населения.

Добавим, Ле Пен напомнила о высокой цене, которую Москва заплатила за победу во Второй мировой войне. Политик назвала этот подвиг незаслуженно забытым. Также она охарактеризовала отношение Евросоюза и США к России как плохое, но выразила стремление изменить это в лучшую сторону.

Напомним, Марин Ле Пен борется за пост президента Франции на грядущих выборах. Она представляет партию «Национальный Фронт». Согласно последним соцопросам, Ле Пен имеет самые высокие шансы на победу в первом туре голосования. Ее основными соперниками являются Эммануэль Макрон и Франсуа Фийон.