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24.02.17 / 02:26 Новости / Политика / Россия и мир

Макрон рассказал об экономических реформах в случае победы

В их числе снижение налогов и сокращение государственного аппарата

Эммануэль МакронЭммануэль Макрон рассказал о планах экономических реформ в случае победы на выборах. Это произошло в четверг.

В случае победы, Макрон обещает снизить налог на прибыль организаций с 33,3% до 25%. Также кандидат намерен сократить число сотрудников государственного аппарата. По мнению Макрона, это поможет высвободить 60 млрд евро бюджетных денег в течение пяти лет. Кроме того, он намерен снизить уровень безработицы на три процента к 2022 году.

Напомним, Эммануэль Макрон баллотируется на пост президента Франции от движения «Вперед!». Основными соперниками кандидата, согласно опросам, являются Марин Ле Пен и Франсуа Фийон. Согласно социологическим данным, Макрона в первом туре готовы поддержать 20,5% респондентов. Накануне представитель штаба Эммануэля Макрона обвинил Россию во вмешательстве в президентскую гонку.

По материалам: lesechos.fr
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