На Филиппинах после критики президента арестовали сенатора По делу о наркотиках

На Филиппинах после критики президента арестовали сенатора. Это произошло в пятницу.

Накануне ареста сенатор Лейла де Лима назвала президента Родриго Дутерте серийным убийцей. Годом ранее она призывала международный уголовный суд начать в отношении президента расследование. В пятницу де Лиму арестовали по подозрению в получении взятки от торговцев наркотиками. Также арестовали ее водителя и личного телохранителя.

Напомним, Родриго Дутерте стал президентом по результатам выборов, прошедших в прошлом году. Глава государства активно борется с распространением наркотиков на Филиппиах. По информации ООН, после его избрания в стране убили более шести тысяч человек, причастных к распространению наркотиков. Мировая общественность решительно осуждает столь жестокие действия филиппинского лидера.