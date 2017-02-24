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24.02.17 / 15:18 Новости / Россия и мир

Спикер ПА ОБСЕ поддержала идею о создании спецкомитета по борьбе с терроризмом

«Все остальные на сегодняшний день все-таки вторичны»

спецмиссия обсе украина pl.com.uaСпикер парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен поддержала идею России создать специальный комитет по борьбе с терроризмом. Об этом сообщил член делегации РФ в ПА ОБСЕ Николай Ковалев в пятницу.

«Договорились об усилении работы на антитеррористическом направлении, выделили это как основную стратегическую задачу, все остальные на сегодняшний день все-таки вторичны. Идея по созданию спецкомитета поддержана», — сказал он.

Напомним, идею по созданию комитета ранее предложил ПА Ковалев. Выступая 23 февраля на заседании постоянного комитета ассамблеи он заявил, что говорил о необходимости создания такого органа еще несколько лет назад.

По материалам: tass.ru
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