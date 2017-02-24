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24.02.17 / 15:52 Новости / Россия и мир

ОПЕК: Соглашение по сокращению нефтедобычи в январе выполнили на 86%

Соглашение заключили в ноябре

нефть добычаСоглашение о сокращении объемов добычи нефти странами, входящими в ОПЕК и не входящими в организацию, в январе было выполнено на 86%. Об этом сообщили в ОПЕК в пятницу.

В картеле отметили, что есть возможность выполнить соглашение на 100%. В ОПЕК призвали стремиться к этому.

Напомним, в ноябре прошлого года на саммите ОПЕК было приято решение сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в сутки. Такое решение принималось впервые с 2008 года. Позднее ас-Сада заявил, что к концу 2017 года нефтяной рынок должен стабилизироваться. Ранее министр энергетики Катара Мухаммед бен Салех ас-Сада заявил, что мировые запасы нефти снижаются, а спрос, при этом, растет.

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