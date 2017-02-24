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24.02.17 / 19:02 Новости / Россия и мир

Киевский суд отложил слушания по делу главы ЛНР

До 6 марта

игорь плотницкий voicesevas.ruПодольский районный суд Киева отложил заседание по делу главы самопровозглашенной Луганской народной республики Игоря Плотницкого. Об этом сообщили в пятницу в суде.

Рассмотрение дело пройдет в 17:30 по московскому времени. Решение отложить слушания было принято на основании ходатайства прокурора, который заявил, что он занят в другом деле.

Напомним, Игорь Плотницкий обвиняется в захвате и похищении старшего лейтенанта ВС Украины Надежды Савченко. Кроме того, его обвиняют по дело о крушении самолета Ил-76 в июле 2014 года. На борту воздушного судна находились 49 украинских военных.

По материалам: tass.ru
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