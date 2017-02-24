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24.02.17 / 23:57 Новости / Россия и мир

Прокуратура Франции открыла расследование в отношении жены Франсуа Фийона

О якобы ее фиктивном трудоустройстве

ria.ru франция флаг
Финансовая прокуратура Франции начала официальное расследование в отношении Пенелопы Фийон, жены бывшего премьер-министра страны Франсуа Фийона. Об этом в пятницу пишет газета Le Parisien со ссылкой на источники.

По данным издания, расследование начато по делу о предполагаемом фиктивном трудоустройстве Пенелопы Фийон. Она якобы на протяжении восьми лет получала зарплату в качестве помощника Франсуа Фийона.

В начале этого года в отношении супруги Франсуа Фийона началась проверка. Добавим, законы Франции разрешают работать членам семьи в парламенте, если это трудоустройство не фиктивно. Франсуа Фийон — кандидат на пост президента страны. Он заявил, что сообщения СМИ – специально организованная кампания, устроенная, чтобы снять его кандидатуру с выборов.

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